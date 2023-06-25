الكشف عن مدة التدخين المسببة للانسداد الرئوي المزمن

كشف أخصائي الأمراض الصدرية، البروفيسور زاوربيك أيسانوف ، أن تدخين علبة سجائر يوميا لمدة 10 سنوات يؤدي للإصابة بمرض الانسداد الرئوي.

وقال الأخصائي: "في حالة الانسداد الرئوي المزمن يحدث انسداد (تضيق) الشعب الهوائية، يؤدي إلى نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، ما يسبب ضيق التنفس، وعند تركه من دون علاج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة".

وأضاف أيسانوف: "توجد لدى الأطباء طريقة لتحديد كثافة التدخين- عدد علب السجائر في السنة، ممثلاُ على ذلك بأنه إذا كان الشخص يدخن في اليوم 20 سيجارة طوال السنة، تعتبر علبة في السنة، فإذا كان يستمر لمدة 10 سنوات فيعتبر 10 علب في السنة".

ولفت إلى أنه إذا كان الشخص يدخن 40 سيجارة لمدة خمس سنوات تعتبر أيضا 10 علب في السنة، لأن كثافة التدخين مضاعفة، منوهاً أنه لتطور مرض الانسداد الرئوي يجب مثلا تدخين 10 علب في السنة"