جيش الاحتلال يعزز قواته في الضفة المحتلة بكتيبتين عسكريتين

قرر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 25-6-2023، الدفع بكتيبتين إضافيتين من جيشه إلى مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي": "إنه بناء على تقييمات الوضع الأمني، فإنه تقرر تعزيز ما تسمى بـ"فرقة الضفة" الغربية بكتيبتين إضافيتين".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء تصاعد عمليات المقاومة في الضفة المحتلة.

وفي وقت سابق، كشفت قناة كان العبرية، النقاب عن التأثير السلبي "للنشاط المسلح" للمقاومة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية على قدرات جيش الاحتلال في باقي المناطق.

ووفقاً للقناة العبرية، فقد أعلن الجيش إنه غير قادر على السيطرة على ما أسماها بـ"أعمال الشغب" والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين في القرى الفلسطينية بسبب النقص في القوى البشرية. على حد زعمه.