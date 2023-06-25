أجمل دعاء يوم عرفة 1444- فضل صيام يوم عرفة 2023- خير الدعاء يوم عرفة 1444 أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة آخر شهور السنة الهجرية، وهذا اليوم يكون هو اليوم الذي يقف عليه الحجاج على جبل عرفات وهو أحد الشعائر المفروضة عند أداء فريضة الحج، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا اليوم مميزًا عن باقي أيام العام من حيث الأجر والثواب الذي يعود على من يقيمه احتسابًا لله عز وجل، ومن العبادات المستحبة في هذا اليوم الدعاء.

أجمل دعاء يوم عرفة 1444- فضل صيام يوم عرفة 2023

إنّ يوم عرفة من العشر المباركة في ذي الحجة، وهو أحد مناسك الحج ففيه يجتمع حجاج بيت الله الحرام ليقفوا على جبل عرفة ويتضرعون إلى الله بالدعاء، ولا يشترط عليهم الوقوف على الجبل دون غيره بل من الممكن أن يقفوا في أي بقعة من منطقة عَرفة، وتجدر الإشارة إلى أنّه من أفضل أيام السنة وصيامه له أجرٌ مضاعف ومغفرة لذنوب سنتين من العمر السنة الماضية والمقبلة.

صوم عرفة يكفر سنة كاملة صحة الحديث

الكثير من الأحاديث النبوية التي نُقلت بين أبناء الأمة الإسلامية للحديث عن فضل الصيام في هذا اليوم الفضيل، ولكن بعض منها تكون هي أحاديث ضعيفة، ومنها تكون هي الأحاديث الصحيحة، وفي سياق الفقرة سوف نتعرف على صوم عرفة يكفر سنة كاملة صحة الحديث:

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال:

يُكفِّر السنة الماضية والباقية، وسُئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يُكفِّر السنة الماضية، وسُئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم وُلِدْتُ فيه، وبُعثتُ فيه، وأُنزل عليَّ فيه، رواه مسلم.

وحسب ما تم الاتفاق من قبل أئمة الإسلام أن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة من حيث السند والرواية.

كذلك هذه الفتاوي الشرعية تعود إلى أصحابهم، ونحن ننقل لكم الرأي الشرعي في هذه المسألة فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.

ويوم عرفة هو يوم إكمال الدين لله عز وجل، وإتمام النعمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

متى يوم عرفة المبارك 1444

يوم عرفة المبارك هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويسبق أول أيام عيد الأضحى وهو يوم النحر الذي يصادف العاشر من ذي الحجة أو يوم الحج الأكبر، ويوافق يوم عرفة لهذا العام وبحسب التقويم الميلادي يومَ الثلاثاء في السابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران، ليكون اليوم التالي هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

متى يبدأ يوم عرفة ومتى ينتهي

يبدأ يوم عرفة من بزوغ الفجر في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويستمر حتى بزوغ الفجر في اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم النحر أو يوح الحج الأكبر، كما ينتهي وقت الوقوف بعرفة لحجاج بيت الله الحرام عند بداية بزوغ فجر اليوم العاشر من ذي الحجة.

فضل صيام يوم عرفة

الصيام من العبادات المستحبة للعبد ولاسيما في مواسم الخير وأوقات البركة والمغفرة، ومن تلك الأوقات يوم عرفة المبارك، إذ يُستحب فيه الصيام لِما له من أجر وثواب عظيم، فلقد ثَبت عن الرسول أنّ في صيام يوم عرفة مغفرة لذنوب السنة الماضية والسنة القادمة بقوله صلّى الله عليه وسلّم: “صيامُ يومِ عَرفةَ إنّي أحْتسبُ على اللهِ أن يُكفّرَ السنَةَ التي بعدهُ ، والسنةَ التي قبلهُ” مع الابتعاد عن الكبائر وغيرها من الأفعال الدنيئة التي لا تورث إلّا الخطايا والذنوب.