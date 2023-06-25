وزير الأوقاف الشيخ "البكري" يلتقي نظيره السعودي

التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس بعثات الحج الفلسطينية الشيخ حاتم البكري، مساء اليوم الأحد 25-6-2023، مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ.

وخلال اللقاء، توجه الوزير البكري بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على استضافة ألف حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى.

وأشاد بما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات لضيوف خادم الحرمين ولكل الحجاج، واعتبره دعما لفلسطين ونضالها المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، تحدث الوزير آل الشيخ عن المملكة العربية السعودية باعتبارها رأس العالم الإسلامي، مؤكدا أن الإسلام دين عدل ومحبة ورحمة وسلام.

وقال آل شيخ: "إن خادم الحرمين الشريفين يستضيف 4951 حاجا، بينهم ألف فلسطيني، على نفقة المملكة، داعيا الله أن يحفظ فلسطين والفلسطينيين ويوحد كلمتهم".

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير البكري للوزير آل الشيخ، درعا من خشب الزيتون عليه خارطة فلسطين وصورة قبة الصخرة المشرفة، وتطريزا فلسطينيا