أميركا تدعو لمحاسبة المستوطنين على أعمال العنف ضد الفلسطينيين

أعرب مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد 25/6/2023، عن "قلقه العميق إزاء هجمات المستوطنين المتطرفين الأخيرة ضد المدنيين الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الضفة الغربية".

وأكد سوليفان في مكالمة هاتفية مع الوزير الإسرائيلي تساحي هنيغبي، أهمية محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه، داعيا إلى اتخاذ خطوات إضافية لاستعادة الهدوء وخفض التوترات.

كما دعا سوليفان، إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك التوسّع الاستيطاني، التي تزيد من تأجيج التوترات، معربا عن أمل الولايات المتحدة في أن يبني الطرفان -الإسرائيلي والفلسطيني- على الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المحادثات في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر، وأن يجتمعا في وقت قريب.