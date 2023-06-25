قناة عبرية: النشاط المسلح شمال الضفة أضعف سيطرة الجيش في باقي المناطق

كشفت قناة كان العبرية مساء يوم الأحد النقاب عن التأثير السلبي للنشاط المسلح شمال الضفة الغربية على قدرات جيش الاحتلال في باقي المناطق.

ووفقاً للقناة العبرية، فقد أعلن الجيش إنه غير قادر على السيطرة على أعمال الشغب والاعتداءات التي يقوم بها المستوطنين في القرى الفلسطينية بسبب النقص في القوى البشرية.

وبحسب الجيش فإن السبب الرئيس في نقص القوى البشرية هو النشاط العسكري المستمر لمواجهة موجة العمليات الفلسطينية في شمال الضفة.

وتشهد مناطق الضفة الغربية حالة من التوترات المستمرة في ظل تزايد هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية، فيما يرد الفلسطينيين بعمليات مسلحة ضد المصالح والأهداف "الإسرائيلية".