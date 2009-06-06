كلية الدراسات المتوسطة تحتفل بتكريم الفائزين بمسابقة فرسان الجامعات الثقافية

فلسطين اليوم: غزة

نظمت كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الأزهر بغزة حفلاً لتكريم الفائزين بمسابقة فرسان الجامعات الثقافية بحضور رئيس جامعة الأزهر الاستاذ الدكتور جواد وادي و عميد كلية الدراسات المتوسطة د. موسى حلس ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية د.جبر الداعور ومساعد عميد الكلية للشؤون الإدارية الاستاذ محمد قاعود ومساعده للشؤون الأكاديمية م.رامي رابعة ومنسقي الأقسام والبرامج في الكلية وعدد من المحاضرين والطلبة.

وقال أ.د جواد وادي "إن الجامعة تفتخر بطلبتها الذين فازو بالمركز الأول على مستوى الجامعات والكليات في قطاع غزة وان هذا التميز يستحق منا الشكر والتقدير لأنه أدخل السرور والفرح في قلوبنا".

وهنئ د.وادي عمادة الكلية المتوسطة شاكرا جهودهم في دفع الطلبة نحو تحقيق المزيد من التميز والنجاح .

متمنيا عودة الوحدة للوطن من اجل رعاية أبنائنا الطلبة وخلق فرص للتعليم والعمل وبناء مستقبل أفضل لهم لتحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه قال د. موسى حلس "أن الحفل بمثابة رسالة محبة إلى كافة الطلبة لتشجيعهم نحو المضي قدما لطلب العلم والاجتهاد".

وأضاف : من واجبنا اليوم أن نكرمكم ونثمن جهدكم فهذه لحظات فرح واعتزاز ونحن نفخر بكم وانتم تبدلون الجهود الطيبة لرفعة شان جامعتكم.

وأكد د.حلس أن الكلية تقدم أفضل وسائل التعليم التطبيقي والتدريب الفعال في مختلف التخصصات لتطوير الكفاءات العلمية بما يناسب احتياجات المجتمع المحلي ويواكب التطور العالمي.

وأعرب د.حلس عن أمله أن يعيش شعبنا في مجتمع يسوده التضامن والتكافل والوحدة.

مقدما الشكر لجمعية الثقافة والفكر الحر التي نظمت المسابقة مبيناً أهمية التنسيق والتواصل مع كل من يريد المساهمة في وضع الخطط والبرامج للمساهمة في طريق النجاح وتحقيق الفائدة والمنفعة للطلبة.

من جهتهه تمنى الطالب مهدي حلس الاستمرار في الفعاليات التي تهتم بتنمية قدرات وابداعات الطلبة وثمن جهود الكلية ودورها في مساندة الطلية وتشجيعهم للمضي قدما في طريق النجاح.

وفي نهاية الاحتفال تسلم الطلبة الفائزون بالمركز الأول شهادات التقدير .