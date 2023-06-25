الاحتلال يمنع مستوطنيه من السفر الى روسيا وبيلاروسيا

قالت إذاعة جيش الاحتلال، مساء اليوم الأحد 25 يونيو 2023، إن القيادة العسكرية "الإسرائيلية "أصدرت قراراً بمنع سفر الجنود والضباط الإسرائيليين إلى روسيا وبيلاروسيا اعتبارًا من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وأضافت الإذاعة، أن القرار جاء على إثر الأحداث التي حصلت في روسيا بالساعات الأخيرة، حيث قامت مجموعة مسلحة تدعى "فاغنر" بالسيطرة على مواقع عسكرية ثم اتجهت نحو العاصمة موسكو في محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية قبل أن تعلن تراجعها في ما بعد بوساطة بيلاروسيا.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال، قد حذرت في وقت سابق الإسرائيليين من السفر إلى روسيا، فيما طالبت المقيمين هناك بالنظر في ضرورة إقامتهم وعدم الاقتراب من المناطق المتوترة.