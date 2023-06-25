"مهجة القدس": الأسير المجاهد هيثم عيسى يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفرجت عن الأسير المجاهد هيثم يوسف أحمد عيسى "البرغوثي" (25 عامًا) من بلدة كفر عين بمحافظة رام الله بالضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 46 شهرًا.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 26/08/2019م ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتحريض ضد الاحتلال وإلقاء حجارة وزجاجات حارقة تجاه قوات الاحتلال والقيام بأعمال مقاومة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر هيثم عيسى ولد بتاريخ 04/02/1998م، وهو أعزب؛ وأفرج عنه من سجن نفحة الصحراوي.

