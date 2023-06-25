تحذير من ملاحقة قادة جيش الاحتلال في المحاكم الدولية بسبب هجمات المستوطنين

حذر المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال آفي بنياهو من ملاحقة قادة الجيش في المحاكم الدولية بسبب هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

ووفقا للثناة العبرية السابعة، فقد أكد بنياهو أن "القانون الدولي يعتبر جيش الاحتلال مسؤولا عن حماية أرواح وممتلكات السكان الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية".

وأشارت القناة إلى أن تحذيرات بنياهو جاءت في رسالة مفتوحة إلى رئيس أركان جيش الاحتلال وقائد المنطقة الوسطى والمدعي العام العسكري .

وكتب: "أقول لكم مع الأسف أن كارثة كبيرة ستحدث، سيتم استجواب قادة جيش الاحتلال في لاهاي وستقوم الحكومة بإلقاء كل شيء عليكم، لأنكم كل شيء في المناطق: السيادة والقانون والاستخبارات والأوامر التنفيذية والاعتقالات ".

وقد هاجم مستوطنون أمس السبت قرية "عوريف" جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية، وقال رئيس المجلس القروي عبد الحكيم شحادة، في تصريحات صحفية، إن عشرات المستوطنين هاجموا القرية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال ، شنوا الأربعاء الماضي عدوانا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلا، وأكثر من 60 مركبة.