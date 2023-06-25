الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين للمرة الثالثة على التوالي

جددت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد25/6/2023م، الاعتقال الإداري للأسير زاهر علاونة من جنين للمرة الثالثة على التوالي.

وبحسب مكتب إعلام الأسرى، فإن محكمة الاحتلال العسكرية جددت الاعتقال الإداري للأسير أنيس زاهر علاونة من بلدة جبع جنوب جنين للمرة الثالثة على التوالي 6 أشهر.

واعتقل جيش الاحتلال، الأسير أنس علاونة يوم 27 حزيران/ يونيو 2022، عقب دهم منزل عائلته في بلدة جبع جنوبي مدينة جنين.

يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية مارس الماضي قد بلغ قرابة الـ 5000 أسير؛ بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً قاصرًا، ونحو 1083 معتقلًا إداريًا؛ بينهم 19 طفلًا وأسيرتان و15 صحفيًا و5 نواب في المجلس التشريعي.