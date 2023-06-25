الاقتصاد بغزة تُصدر تحذيرًا للمواطنين..وهذا فحواه!

أصدرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الأحد25/6/2023م، تحذيرًا للمواطنين بشأن التعامل مع شركة باسم (بنك وايت انترناشونال)..

وقالت الوزارة في بيان صحفي:" نهيب بجميع المواطنين في قطاع غزة بعدم التعامل مع هذه الشركة الوهمية التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي باسم بنك "وايت انترناشونال" حيث يدعي البنك بأنه يقوم بمنح قروض مقابل عمولة تُدفع قبل منح القرض، وأنه يقوم بعمليات تحويلات مالية داخلية وخارجية و غيره من العمليات غير المضمونة لأنها تتم عبر منصات إلكترونية وهمية".

وأضافت:" هذا البنك يعمل في الخارج ويستهدف المواطنين في قطاع غزة من خلال الإعلانات الممولة الموجه للقطاع".

ودعت الوزارة المواطنين إلى الحفاظ على أموالهم من النصب والاحتيال وعدم متابعة المنصات الالكترونية الوهمية واتباع السُبل المشروعة لاستثمار أموالهم استثماراً آمناً.