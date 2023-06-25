هل وافق "رابيو" على الانتقال إلى الدوري السعودي؟

كشف الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط يوفنتوس، موقفه من الانتقال واللعب بالدوري السعودي في الموسم المقبل.

رابيو ينتهي تعاقده مع نادي يوفنتوس، بنهاية شهر يونيو/حزيران الجاري، ليصبح لاعبا حرا قادر على الانتقال لأي نادٍ يريده هذا الصيف.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن رابيو تلقى بعض من العروض القادمة من أندية السعودية إلا أن النجم الفرنسي غير مهتم بها.

وأضافت أن رابيو رد على العروض المقدمة له بالرفض القاطع، موضحة أن يوفنتوس هو العرض الملموس الوحيد أمامه حتى الآن.

كانت عدة تقارير قد ربطت رابيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وبرشلونة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أنه لا توجد أي تحركات بالوقت الحالي من الثنائي.