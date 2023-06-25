نادي الأسير: الاحتلال يقتحم قسم (21) في معتقل "عوفر"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:42 م
25 يونيو 2023
قوات الاحتلال تقتحم معتقل عوفر
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أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاحد، أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت قسم (21) في معتقل "عوفر"، ونفذت عمليات تفتيش وتخريب واسعة في القسم، ودمرت مقتنيات الأسرى.

وقال نادي الأسير، في بيان له: إن "وحدات القمع (اليماز، والمتسادا) اقتحمت قسم (21) في معتقل (عوفر)، وعبثت بأغراض الأسرى ومقتنياتهم".

وأشار إلى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات، وخدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم.

 

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