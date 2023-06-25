بالصور د. المدلل: العمل الطلابي والشبابي قطاع حيوي سنعمل على استنهاضه

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤول الدائرة التعليمية الدكتور أحمد المدلل، بالنشاطات الطلابية للحركة في الساحة السورية، مؤكداً أن هذا يُسهم في تحفيز الطاقات وصقل القدرات لدى أجيالنا الواعدة.

جاء ذلك خلال زيارة د. المدلل، اليوم، لمقر رابطة فلسطين الطلابية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية، رفقة مسؤول الساحة المهندس خالد خالد، حيث التقى مسؤول الرابطة، والهيئة الإدارية فيها.

وأطلع د. المدلل على أبرز النشاطات والخدمات التي تقدمها رابطة فلسطين الطلابية لجموع الطلبة في الساحة السورية في الجامعات والمدارس.

وقال :"القطاع الطلابي والشبابي مهم وحيوي، ويجب أن نظل محافظين على ديمومة العمل فيه والارتقاء به لتجسيد شعار الايمان والوعي والثورة، التي تحاول حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن تغرسه لدى أجيال الشعب الفلسطيني المتعاقبة، والتي تحمل على عاتقها آمالاً كبيرة نحو التحرير والعودة".

وتحدث د. المدلل عن مرحلة تأسيس الحركة، وما مرت به، ودور الطلبة في هذه المسيرة المباركة، مستذكراً في هذا السياق، ما كان يؤكد عليه الشهيد القائد فتحي الشقاقي دوماً، في كون أن (المثقف أول من يقاوم وآخر من ينكسر).

كما استذكر النشاط الطلابي البارز للحركة في ثمانينيات القرن الماضي، وخصوصاً في الجامعات الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيعمل قصارى جهده على استنهاض تلك الحالة المفعمة بالهمة والعطاء.











