الإدارة الأمريكية تُعلق التعاون والدعم المالي للمشاريع في مستوطنات الضفة

قررت الإدارة الأمريكية وقف كافة أشكال الدعم المالي للمشاريع العلمية والفنية والتكنولوجية في المستوطنات بالضفة".

وبينت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد 25/6/2023 ان الإدارة الأمريكية علّقت التعاون والدعم المالي للمشاريع في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بالضفة

أوضحت المصادر لهيئة البث الاسرائيلية عن مصادر رسمية قولها إن "القرار الجديد يشكل تراجعا عن قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي شرعت للجهات الأمريكية الرسمية دعم المشاريع في المستوطنات".

قرر إدارة الرئيس جو بايدن جاء ليلغي قرار إدارة ترامب، والعودة للعمل بموجب قرار إدارة أوباما"، نظرا لاعتبار الولايات المتحدة الضفة أراض محتلة والاستيطان فيها غير شرعي.