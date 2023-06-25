نصائح خلال عيد الأضحى المبارك. 1444

مع حلول عيد الأضحى المبارك1444 - 2023، يمارس المسلمون في بقاع العالم الطقوس الخاصة بعيد الأضحى المبارك منها صلاة العيد ثم ذبح الأضاحي ،زيارة الأهل والأصدقاء، إعداد الولائم ،الاستمتاع بقضاء الوقت، وتناول العديد من الأطعمة الشهية ويتخلل هذه الوجبات أطباق دسمة ومليئة بالسعرات الحرارية والدهون صعبة الهضم، مما يؤدى إلى الاصابة بالنزلات المعوية، كما أن الأطفال يفضلون تناول الحلوى والأطعمة بخارج المنزل التي قد تكون ملوثة وتؤدى أيضا إلى إصابتهم بمشاكل صحية خطيرة أكثرها شيوعا التلبك المعوى والنزلات والإسهال، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم بعض النصائح خلال عيد الأضحى المبارك

من أجل الحفاظ على صحتك خلال عيد الأضحى المبارك وحماية الآخرين من حولك وتجنب انتقال الأمراض للآخرين في هذه الفترة إليك بعض النصائح التي ستساعدك على البقاء سالماً.

• احرص على الوقاية من الإصابة بالجراثيم والفيروسات خاصة في عيد الاضحى حيث التجمعات العائلية والزيارات للأهل والأصدقاء، وإمكانية الذهاب للأماكن العامة والمزدحمة، فمن أجل الحفاظ على صحتك تأكد من تعقيم الأدوات قبل استخدامها، واحرص على غسل يديك جيداً بالماء والصابون عند العودة إلى المنزل كما أن ارتداء الكمامة بالغ الأهمية عند الخروج إلى الأماكن العامة والمزدحمة كالأسواق والمطاعم.

• تجنب العادات السيئة خلال عيد الأضحى المبارك وهى تناول الوجبات الدسمه مثل الفته ولحم الضأن الذى يتميز بزيادة نسبة الدهون به التى تؤدى إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول بالدم وبها كميات كبيرة من الدهون عند تناولها تؤدى إلى حدوث حاله من التلبك لمعوي والاسهال ويعود السبب الرئيسي وراء سوء حاله الهضم والإصابة بالنزلات المعوية والاسهال نتيجة للعادات الخاطئة التى يقع فيها الكثيرين، مثل عدم تناول وجبه الافطار فى مواعيدها المحدده وتناول وجبه الغذاء على معده فارغه وما تتسم به من أطباق ثقيله ودسمه ومليئة بالدهون .

• تجنب تناول نسبة عاليه من السكر والسعرات الحراريه التى يكون لها تأثير الملين وتؤدى أيضا للإصابة بالإسهال.

• احرص على ممارسة الرياضة التي تعتبر جزءاً هاماً من الروتين الصحي لك في أيام عيد الأضحى المبارك، وتزيد ممارسة الرياضة من نشاطك خلال اليوم وتجعل التمثيل الغذائي-الاستقلاب- أكثر كفاءةً، كما أنها تجعلك تشعر بالراحة النفسية أيضاً، ومن المهم أن تلتزم بالرياضة حتى لو كانت الصالات الرياضية مغلقة، فيمكن للمشي وبعض التمارين الهوائية أن تكون كافيةً خلال فترة العيد.

• من المهم أن تحرص على حصولك وحصول أطفالك على قسط من النوم المريح من 8 إلى 9 ساعات خلال الليل؛ لأنّ النوم في الليل يساعد على تنظيم ساعتك البيولوجية

نصائح هامة لعدم الاصابه بالنزلات المعوية والاسهال فى أيام العيد:

- نظم وجباتك وتناول وجبه الافطار صباحا أمر ضرورى جدا للحفاظ على الصحه.

- عدم تناول الحلوى بكميات كبيرة.

- عدم الافراط فى شرب مشروبات الكافيين.

- تناول لحوم الضأن بإعتدال وعدم الاكثار منها.

- التقليل من الوجبات الدسمه كالفته والرقاق.

- عدم تناول أى أطعمه خارج المنزل للتأكد من سلامتها.

- تناول الفواكه والخضراوات الطازجه الغنيه بالألياف لتسهيل عمليه الهضم.