حماس: المقاومة الفلسطينية بدّدت في "سيف القدس" و"ثأر الأحرار" أوهامَ الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد 25/6/2023م، أن المقاومة الفلسطينية بدّدت في محطات تالية وانتصارات متتالية في "سيف القدس" و"ثأر الأحرار" أوهامَ الاحتلال وقادته في النيل من صمود شعبنا ومقاومته، ورسخّت معه معادلات الصراع، عنوانها الأبرز أنَّ المساس بالقدس والأسرى والمسرى لن يمرّ دون ردّ قاسٍ أو ردع إستراتيجي، وأنَّ الدفاع عنهما بكل الوسائل ماضٍ على طريق التحرير والعودة وزوال الاحتلال.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ 17 لعملية الوهم المتبدّد التي أبدعت فيه قوّة مشتركة من المقاومة الفلسطينية على رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام المظفرة، وتمكّنت من أسر الجندي الصهيوني "جلعاد شاليط" من دبابته في قلب موقع كرم أبو سالم العسكري جنوب قطاع غزّة، والاحتفاظ به خمس سنوات كاملة؛ في إنجاز تاريخي تكلّل بصفقة وفاء لأسرانا الأحرار، وتحرير1027 أسيراً من سجون العدو.

وأوضحت حماس تأتي الذكرى السابعة عشرة لعملية الوهم المتبدّد، في الوقت الذي يخوض فيه أهلنا في عموم الضفة المحتلة وشبابها الثائر ملحمة بطولية في مخيماتها وقراها ومدنها، دفاعاً عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، جسّدوا خلالها أروع نماذج الوحدة والبطولة والتصدّي والمقاومة، وأربكوا حسابات الاحتلال وقادته، وأثخنوا في جنوده بين قتيل وجريح، لتبقى المقاومة الشاملة هي الخيار الوحيد لشعبنا في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه ومقدساته وأسراه.

وأفادت حماس أن تحرير الأسرى من سجون الاحتلال على رأس أولوياتنا، فالمقاومة التي أبدعت في إنجاز وفاء الأحرار عام 2011، هي اليوم أقرب من فرض معادلة وفاء جديدة تبدّد فيها أوهام الاحتلال وقادة حكومته الفاشية.

وحذرت حماس الاحتلال من تداعيات حربه وعدوانه المتواصل ضد أسرانا وأسيراتنا في سجونه، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ولن تكسر من إرادتهم وصمودهم، وسيواصل شعبنا ومقاومته الدفاع عنهم بكل الوسائل حتى تحريرهم.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى مزيد من الوحدة والتلاحم في مواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه الغاشم.

وشددت حماس على ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه ضد الأسرى والإفراج عن الأطفال والنساء المرضى في سجونه.

يوافق اليوم الأحد 25/6/2023م الذكرى السنوية الـ17 لتنفيذ عملية "الوهم المبدد" التي استهدفت موقعًا للجيش الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وقتل فيها عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين، وأسر حينها الجندي جلعاد شاليط من داخل دبابته.