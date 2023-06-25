الطريقة الصحيحة لتخزين لحم الأضحية 2023م لوقت طويل دون تغير طعمها

مع قرب قدوم عيد الأضحى2023، حيث يقوم المسلمون على ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك تقرباً إلى الله، وتوزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية، ويتجه الكثير من الأشخاص لتخزين لحوم الأضاحي، وتطرح تساؤلات عن الطريقة المثلى لتخزين اللحوم بطريقة آمنة لا تسبب أضرارًا لصحة الإنسان وفي نفس الوقت تحافظ على اللحوم لأطول فترة ممكنة لطهيها فيما بعد، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في سطور الطريقة الصحيحة لحفظ لحم الأضحية لهذا العام.

مع ارتفاع درجات الحرارة، تتجدد الشكوك في سلامة لحم أضحية العيد المخزن، لذا نوفر لكم الطريقة الصحيحة لحفظ اللحم جيدا وحماية أفراد عائلتك من التسمم الغذائي.

الطريقة الصحيحة لحفظ لحوم الأضحى 2023

• التحقق من درجة حرارة الثلاجة، وضبطها على أقل من 4 درجات لحمايتها من الإصابة بالبكتريا المسببة للتسمم الغذائي أو تلف اللحمة وتغير لونها ورائحتها، وذلك عن طريق وضع ميزان حرارة بالثلاجة وتفقده بحيث لا تزيد عن 4 درجات.

• اغسل اللحوم قبل الطهي مباشرة، ولا تغسل اللحوم قبل تجميدها.

• حفظ اللحمة في كيس بلاستيكي محكم الغلق لتقليل تعرضها للهواء، ومنع عصارتها النيئة من تلويث الأطعمة الأخرى.

• ترص أكياس اللحم فوق بعضها بالفريزر دون ترك فراغات

• يمكن حفظ قطع الدهن مع بعضها البعض أو وضع قطعة مع كل كيس لحم، مع تفريغ الهواء جيدًا من كيس اللحم.

• عند الرغبة في طهى اللحوم المجمدة يتم إخراج الكيس من الفريزر ويوضع على الرف أسفل الفريزر.

• ويتم التحذير من تخزين اللحوم لفترات طويلة، فيجب أن تتراوح مدة التخزين في الفريزر من 3-6 شهور.

• إذا أردت حفظ اللحوم في الثلاجة، لا يجب ألا تزيد مدة وضعها في الثلاجة عن ثلاثة أيام.

• لا تجمع أنواع مختلفة من اللحوم وتضعها في كيس أو إناء واحد.

• لا تعيد اللحوم المجمدة للفريزر مرة أخرى بعد أن تم إذابتها.

• لا تخزن اللحوم مع الخضروات في درج واحد.