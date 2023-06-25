جيش الاحتلال يمنع جنوده من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منع جميع الجنود والضباط في جيش الاحتلال من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال قرر منع جميع الجنود والضباط من السفر إلى روسيا وبيلاروسيا اعتبارًا من اليوم، وحتى إشعار آخر.

وشهدت روسيا، يوم أمس، محاولة من مجموعة "فاغنر" الروسية انقلابًا عسكريًا، استدعى من الجيش الروسي النزول إلى الشوارع أبرزها العاصمة موسكو، بعد تفعيل قانون مكافحة الطوارئ.

وحسب وسائل إعلام روسية، فقد تم التوصل إلى اتفاق بين رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بواسطة بيلاروسيا، لتهدئة الوضع.