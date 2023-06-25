دعاء يوم عرفة 1444..الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم

بعد أيام قليلة يستقبل المسلمون يوم عرفة1444- 2023، ويعتبر يوم عرفة يوم عظيم، حيث يتجلى الله فيه لعباده، ويكمل الحجاج حجهم بهذا اليوم، ويوافق هذا العام الثلاثاء المقبل 27يونيو 2023، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويحمل فضل كبير في صيامه وفيه يعتق الله الكثير من العباد من النار، ويتساءل الناس عن الأعمال الحسنة المستحبة في هذا اليوم وأفضل الأدعية ليوم عرفة 2023 وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم خلال السطور التالية الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء يوم عرفة 1444

وحث النبي صلى الله عليه وسلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

الأدعية المأثورة في السنة النبوية والقرآن الكريم التي يمكن الدعاء بها في يوم عرفة للنفس وللأهل وللأصدقاء.

• ومن دعاء يوم عرفة: «اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

دعاء يوم عرفة 1444

• اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

• ‎اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر لنا أمورنا في كل طريق.

• رب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

• ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

• اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

• اللهم اجعل سريرتي خيرًا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحةً.

• اللهم اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم.

• اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾.

• اللهم احفظني بالإسلام قائمًا، واحفظني بالإسلام قاعدًا، واحفظني بالإسلام راقدًا، ولا تشمت بي عدوًا ولا حاسدًا.

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجات

اللهم سدِّد ديوننا، وأصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل همٍّ فرجًا.

اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

اللهم لا تعلق قلوبنا إلا بك.

اللهم وفقني لما تحب، واجعلني لك كما تحب وترضى.

اللهم يا قاضي الحاجات ويا مُجيب الدعوات ... اقضِ حوائجنا وحوائج السائلين فإنك أنت أكرم الأكرمين.

اللهم يا مصرف القلوب صرِّف قلوبنا إلى طاعتك.

اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبِّت قلوبنا على دينك.

اللهم تقبل منا واقبلنا ولا تردنا خائبين يا أكرم الأكرمين

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

يمكن أيضًا أن نقول دعاء مفاتيح الجنان في يوم عرفة، وهو من أفضل الأدعية التي يمكن أن نقولها في ذلك اليوم في عام 2023، صيغة هذا الدعاء هي “يا مفتاح الجنان”، وهو عبارة عن دعاء قصير يمكن تكراره.

يُعدّ دعاء يوم عرفة مفتاحًا للجنة "اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح."