الاحتلال يزعم إحباط هجوم من قبل الحرس الثوري ضد "إسرائيليين" بقبرص

زعمت القناة "12" العبرية اليوم الأحد 25/6/2023 ، أنه تم إحباط هجوم شنته عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيليين في أراضي جمهورية قبرص .

وقالت مصادر لوسائل الإعلام اليونانية: إن الإجراءات المضادة تم تنفيذها من خلال إجراءات منسقة لوكالات المخابرات الإسرائيلية والأمريكية.

وذكر موقع عبري أن "أجهزة مخابرات الدولة القبرصية راقبت عن كثب العمليات في الأشهر الأخيرة ، وتم إحباط الهجوم".

كما أفادت وسائل إعلام محلية أن هذا هو الهجوم الثاني الذي تم إحباطه في السنوات الأخيرة على إيران ، بعد أن ألقي القبض قبل عامين على مواطن أذربيجاني يحمل جواز سفر روسيًا ، على صلة أيضًا بالحرس الثوري.