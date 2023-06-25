هيئة الأسرى:  توثق معاناة عدد من الأسرى المرضى في سجون الاحتلال

وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وبعد زيارة محاميها جانبا من معاناة الأسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال، حيث أُنهكت الأمراض أجسادهم وباتت لا علاج لها، نتاجاً لما يتعرضون له من استهداف مقصود، بإهمال أوضاعهم الصحية والاستهتار بحياتهم .

ورصد تقرير الهيئة في هذا السياق أبرز الحالات المرضية القابعة بما يُسمى عيادة سجن الرملة وسجن مجدو إحداها حالة الأسير مالك أكرم محمد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوب محافظة بيت لحم ، والذي تم اعتقاله بعد إطلاق النار عليه وتمت إصابته برصاصة متفجرة بقدمه اليسرى ليتم نقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم" لتلقي العلاج ، حيث أجريت له عملية جراحية ووضع له بلاتين في قدمه وحديد لتثبيت البلاتين والأسير ما زال يتلقى المسكنات فقط ويتنقل على عكازات .

يشار أنه تم اعتقال الأسير عندما كان يقوم بتوزيع كروت الدعوى لفرح أخيه وبعد أن تم التحقيق معه ، ووجد أنه ليس هناك أي إدانات ضده تم تحويل الأسير إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 شهور وتم تثبيت الأمر من المحكمة .

أما عن حالة الأسير ضياء سلامة (24 عاما ) من مخيم جنين والذي اعتقل على يد قوات خاصة بعد أن اقتحمت منزله في المخيم وبعد عملية الاعتقال نقل الأسير إلى معتقل الجلمة وبقي قابعاً بداخله لمدة 30 يوما ، وفيما يتعلق بوضعه الصحي ، الأسير مصاب في قدمه اليسرى بالرصاص من عام 2020 وقد تم زرع براغي بلاتين له عدد 2 وكان محدداً له قبل عملية الاعتقال إزالتها لكي يتعافى ويمشي بشكل سليم لكن إدارة السجن لم تكترث لوضعه بل بررت حجتها بأنه ليس داعياً لذلك حيث ما زال الأسير يعاني من آلام شديدة في منطقة البراغي ولا يستطيع المشي والوقوف بشكل سليم .