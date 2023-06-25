تجنبها… هذه الأغذية تُسبب شيخوخة مُبكرة

تلعب التغذية غير الصحيحة دوراً رئيسياً في ظهور التجاعيد وجفاف الجلد والبشرة الباهتة، وفق ما أفادت به خبيرة تغذية.

وأوضحت أخصائية أمراض الباطنية، الدكتورة كميلة إيسايفا، أن المضافات الغذائية التي تشمل النكهات والمواد الحافظة والصبغات والمكثفات يمكن أن تسرع في شيخوخة الجسم.

وقالت الخبيرة: "للسكر تأثير سلبي جداً في الجلد، لأن زيادته تسبب تكسير البروتين في الجسم، ما يؤدي إلى إنتاج سموم تكسر الكولاجين في الجلد وتجعله أقل مرونة".

وتنسب الطبيبة النقانق والصوصج إلى المواد الضارة، لافتة إلى أن هذه المواد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما يمكن أن تحفز الإصابة بداء السكري وسرطان القولون. لذلك تنصح باستبدالها بالدهون المفيدة.

وأضافت: "الأشخاص الذين يتناولون الكثير من حمض الدوكوساهكساينويك، الذي يُعد أساس أحماض أوميغا-3 الدهنية غير المشبعة، نادراً ما يصابون بمرض الزهايمر. لذلك من المهم جدا إضافة مصادر مختلفة لأوميغا-3 إلى النظام الغذائي".

ونوهت إلى ضرورة تعويض نقص الفيتامينات والعناصر المعدنية في الجسم. وتنصح بعدم تحضير الطعام في قدر الضغط أو الشواية، لأن درجات الحرارة العالية تدمر حوالي 90 % من المواد المغذية الموجودة في الطعام. كما أنه في درجات الحرارة العالية تفرز الدهون مركبات كيميائية مسرطنة.

وختمت حديثها قائلة: "الكحول أيضاً يسرع عملية الشيخوخة، وضار للصحة النفسية ويسرع في إضعاف الوظائف المعرفية. وفقا لها، أظهرت نتائج دراسة علمية أن مرض الزهايمر يتطور لدى محبي المشروبات الكحولية في المتوسط قبل خمس سنوات مقارنة بالذين لا يتناولون الكحول".