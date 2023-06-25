قناة عبرية : جنين لا تتطلب تحليلًا أمنيًا بل استراتيجيًا وتهديدها المتنامي يستلزم هذه الخطوة!

أكدت مقال نشرته القناة العبرية ال12 إن "التهديدات الجديدة في الضفة تتمثل باستمرار استهداف المستوطنات، واستخدام القناصة ومحاولات تصنيع الصواريخ، وإطلاقها، مما يزيد الأسباب التي تجعل جنين في طليعة التوترات الأمنية المستمرة "لإسرائيل" منذ سنوات، وآخرها التعاون الطويل الأمد والمكثف بين الأجنحة العسكرية، وانخراطها على أساس نفس العشيرة؛ والتركيبة الاجتماعية للمنطقة، على رأسها مخيم للاجئين نابض بالحياة يضم 11 ألف نسمة، ثاني أكبر مخيم بالضفة، وبيئة ريفية يصعب على السلطة فرضها".

وأكد أن "ما تشهده منطقة جنين تتطلب اهتمام صناع القرار الإسرائيلي لعدة أسباب، أولها الضعف المتزايد للسلطة، التي ما زالت تسيطر على غالبية الضفة الغربية، لكن صورتها العامة رديئة، ويصاحبها علامات استفهام حول مستقبلها بعد عهد أبو مازن، مع إثبات قدرتها على تعزيز المقاومة المسلحة في الساحات التي تناسبها.

وأوضح المقال أن "التوترات الميدانية في جنين لا تتطلب تحليلًا أمنيًا فحسب، بل استراتيجيًا، لأن الأحداث تعكس مشاكل جوهرية خطيرة ، ويخلق واقعًا مشبعًا بالتهديدات لإسرائيل في وقت قصير نسبيًا، مما يعد تحدّياً استراتيجيا، يجب تحليله بطريقة متعددة الأبعاد، لأن التهديد المتنامي في جنين يستلزم تحركًا عسكريًا أكثر شمولاً، خاصة التي ستركز على البنى التحتية العسكرية الراسخة النامية في المنطقة، لا سيما التابعة للجهاد الإسلامي".

واستدرك المقال إنه "بالاعتماد على سوابق الماضي، يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن مثل هذه الخطوة قد تكون معقدة، وتستغرق وقتًا أطول مما هو مخطط له، سعيا للتأثير السلبي على القطاعات الأخرى، بما فيها المزيد من بؤر الاشتعال في الضفة الغربية، ثم مناقشتها على المستوى الاستراتيجي، لا سيما وأن الاستقرار الأمني في الضفة الغربية يتم تعريفه اليوم بأنه محفوف بالمخاطر ومهدّد للغاية، ضمن نطاق استراتيجي لإسرائيل المنغمسة في أزمة داخلية حادة، مطلوب تركيز انتباهها على التهديدات الخارجية الثقيلة".

ويشار الى ان مقاومي كتيبة جنين والمقاومة هناك ، وضعت قواعد جديدة للتعامل مع الإحتلال وخاصة بعد الاقتحام الأخير ، حيث فجأت المقاومة الاحتلال بكمين محكم من العبوات الناسفة أدت لإعطاب 7 آليات عسكرية وإصابة 7 جنود اسرائيليين بينهم خطيرة ، مما دفع الإحتلال لتنفيذ عملية اغتيال من الجو لعدد من المقاومين الأسبوع الماضي ليكون هو الاغتيال الأول من الجو منذ 2006 ، نظراً لعجزها عن دخول المخيم براً.