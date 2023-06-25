ما سعر جرام الذهب عيار 21 و24 و18 في فلسطين اليوم الأحد 25 يونيو 2023- أسعار الذهب اليوم، يهتم عدد كبير من الفلسطينيين يقدر بالآلاف بالبحث عن أسعار الذهب في فلسطين مع قدوم فصل الصيف وزيادة عدد الأفراح، كون شراء الذهب مرتبط ارتباطاً كبيراً بزيادة أعداد الأفراح والاقبال على الزواج، كون الفتاة المقبلة على الزواج تتوجه إلى أسواق ومحال الذهب لتشتري الذهب قبل قدوم فرحها، إذ شهدت أسعار الذهب في فلسطين، صباح اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023، تغيرات داخل السوق المحلي بداية التعاملات اليومية.

سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره

سعر الذهب في فلسطين اليوم بجميع معياره ترفق لكم "وكلة فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار جرام الذهب بجميع عياراته المتواجدة في الأسواق الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة أو القدس أيضا بكل عياراته الـ (10.12.14.18.21.22.24)، بعملة الشيكل المحلي وما يقابله بالدولار الأمريكي كما توفر سعر كيلو الذهب ومتوسط سعر الذهب في العشر أيام السابقة بعملة الشيكل.

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين

سعر الذهب عيار 24 في فلسطين، وفي هذه المقالة نرفق لكم سعر جرام الذهب عيار 24 بعملة الشيكل الإسرائيلي والدولار الأمريكي، إذ جاء سعر الذهب عيار 24 في فلسطين صباح اليوم نحو، 224.06 شواكل، وما يقابله 61.77 دولاراً أمريكيا.

سعر الذهب عيار 22 في فلسطين اليوم

سعر الذهب عيار 22 في فلسطين اليوم، على الرغم من ان عيار جرام الذهب 22 تخف عليه حركة الشراء مقارنة بعيار 21 الدارج في الأسواق، إلا إنه هناك فئات تبحث عن سعره، إذ بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 22 نحو، 205.39 شيكلا، وما يقابله 56.63 دولارا أمريكيا.

اسعار الذهب عيار 21 في فلسطين

اسعار الذهب عيار 21 في فلسطين، يبحث الفلسطينيون عن سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر طلبا في السوق المحلي، إذ جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم عيار 21 نحو، 196.06 شواكل، وما يقابله 54.05 دولارا أمريكيا

اسعار الذهب عيار 18

اسعار الذهب عيار 18، ونرفق للمتابعين أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 في فلسطين اليوم الأحد 25 يونيو 2023، إذ بلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 18 نحو، 168.05 شواكل، وما يقابله 46.33 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب عيار 14 و12

سعر الذهب عيار 14، وبلغ سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 14 نحو، 130.70 شيكلا، وما يقابله 36.04 دولارا أمريكي، سعر الذهب عيار 12، جاء سعر الذهب في فلسطين اليوم، عيار 12 نحو، 112.03 شيكلا، وما يقابله 30.89 دولارا أمريكي.

اسعار أوقية وكيلو الذهب

اسعار أوقية وكيلو الذهب، إذ بلغ سعر اوقية الذهب في فلسطين اليوم نحو، 6,968 شيكل، وما يقابله 1,921 دولارا أمريكيا.

اسعار جنيه الذهب

بلغ سعر جنيه الذهب نحو، 1,568 شيكل، وما يقابله 432.43 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب 224,064 شيكل، وما يقابله 61,775 دولار أمريكي.