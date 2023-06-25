لمرضى النقرس ..نظام غذائي لا يحرمك من لحوم عيد الأضحى 2023

بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، الذي يشتهر بتناول اللحوم، وهي من الأطعمة الممنوعة على المصابين بمرض النقرس، فكيف يمكن لمرضى النقرس تناول اللحمة في عيد الأضحى المبارك بأمان؟

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تضع بين أيديكم مقال حول كيفية الاحتفال بعيد الأضحى بأمان لمرضى النقرس.

ما هو النقرس؟

هو مرض مؤلم يُعرف بالتهاب المفاصل، ويحدث عندما تتسبب المستويات المرتفعة من حمض اليوريك في الدم في تكوُّن البلورات وترسبها داخل المفصل وحوله، حيث ينتج حمض اليوريك عند تكسير الجسم لمادة كيميائية تُدعى بيورين|

ويتكون البيورين بصورة طبيعية في جسمك، لكنه يوجد أيضًا في أطعمة محددة. يتم عزل حمض اليوريك من الجسم في البول.

لذا نجد الأطباء ينصحون المرضى بتجنب تناول اللحوم ويرجع السبب إلى احتوائها على نسبة عالية من البيورين بالدم، و تتسبب في تعرضهم للنوبات الشديدة المرتبطة بهذا المرض، كالتورم الشديد، واحمرار في بعض أماكن الجسم، وألم يصعب تحمله.

ماذا يأكل مرضى النقرس في عيد الأضحى؟ هل يتم حرمانهم من اللحوم على الإطلاق؟

يمكن لمرضى النقرس أكل اللحوم وفقاً لنظام غذائي سهل وبسيط في عيد الأضحى المبارك باتباع النصائح التالية:

كميات اللحوم المناسبة لمرضى النقرس

النظام الغذائي الخاص بالنقرس قد يساعد في تقليل مستويات حمض اليوريك في الدم،و قد يقلل من خطورة حدوث نوبات النقرس ، لذا لا تحرم نفسك من اللحوم، ولكن كل ما تحتاجه هو ترشيد كمية اللحوم التي تتناولها كل يوم بحيث لا تزيد على 150 جرامًا من اللحوم الخالصة من الدهون ويمكنك تقسيم هذه الكمية على عدة وجبات خلال اليوم أو وجبة واحدة بما يناسبك.

بعض أعضاء جسم الأضحية يكون بها محتوى أعلى من المركبات التي تسبب مشاكل النقرس لذا ينبغي تجنبها قدر الإمكان، وتشمل هذه الأجزاء الكبدة والكلاوي والقلب.

قلل كميات الدهون في اللحم لأن الدهون تسبب عبئًا إضافيًا على الجسم يفاقم من مشكلة النقرس، خاصة إذا تناولت كمية لحوم أكبر من اللازم لذا من أهم النصائح لمرضى النقرس هي إزالة الدهون من اللحوم قبل وبعد طهيها، بالإضافة إلى الحرص على اختيار نوع الأضحية المناسب وفقاً لكمية الدهون بها.

المفاصل.

نصائح الطعام لمرضى النقرس في عيد الأضحى :

1. يُنصح بتناول مزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، ما يوفر لك الكربوهيدرات المركبة.

2. وتجنب تناول الأطعمة والمشروبات المضاف إليها شراب ذرة ذي تركيزات عالية من سكر الفركتوز، مع الحد من تناول عصائر الفاكهة حلوة المذاق بطبيعتها.

3. حافظ على ترطيب جسمك جيدًا بتناول الماء بانتظام.

4. قلل من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والدواجن الدهنية ومشتقات الحليب الغنية بالدهون.

5. ركِّز على تناول اللحوم والدواجن خفيفة الدهن، ومشتقات الألبان قليلة الدسم، والعدس كمصادر للبروتين.

تتضمن التوصيات بأطعمة أو مكملات غذائية محدَّدة ما يأتي:

• تجنب لحوم الكبد والكلى والبنكرياس، التي تحتوي على مستويات عالية من البُورين وتسهم في ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم.

• قلل أحجام حصص الطعام من اللحم البقري، ولحم الضأن.

• أظهرت الدراسات أن الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من البُورين -مثل نبات الهليون والسبانخ - لا تزيد من مخاطر الإصابة بالنقرس أو التعرض لنوبات النقرس المتكررة.

• تجنب أو قلل من تناول الأطعمة المحلاة بالسكر مثل حبوب الإفطار، والمخبوزات، والحلوى المحلاة بالسكر.

• توجد بعض الأدلة على أن تناول الكرز يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بنوبات النقرس.

• أظهرت بعض الدراسات، أن الانتظام في ممارسة الرياضة من الطرق الطبيعية الفعالة في السيطرة على النقرس، حيث تساعد على خفض مستويات حمض البوليك في الجسم.

فإذا كنت تعاني من مرض النقرس، احرص على الالتزام بالنصائح السابقة فهي ستجنبك التعرض للآلام خلال أيام العيد، مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية وكل عام وأنتم بخير.