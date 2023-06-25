مستوطنون يحرقون 6 دونمات زراعية في ترمسعيا شمال رام الله

أحرق مستوطنون، اليوم الأحد 25/6/2023 ، محاصيل زراعية على مساحة 6 دونمات، في قرية ترمسعيا شمال رام الله.

وقال عضو مجلس قروي المغير نعيم أبو مرزوق إن مستوطني "عادي عاد" أشعلوا النيران في 6 دونمات مزروعة بالقمح، تعود ملكيتها للمواطن نضال أحمد أبو عليا من قرية المغير شرق رام الله.

يذكر أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنوا الأربعاء الماضي عدوانًا على قرية ترمسعيا، أسفر عن استشهاد الشاب عمر جبارة "أبو القطين" (25 عاما)، وإصابة 12 شخصا آخر بالرصاص الحي، وإحراق نحو 30 منزلًا، وأكثر من 60 مركبة.