بالصور بدء مغادرة حجاج ذوي الشهداء والأسرى من غزة للديار الحجازية

بدأ حجاج بيت الله الحرام من مكرمة خادم الحرمين الشريفين ذوي الشهداء والأسرى صباح اليوم الأحد 25 يونيو 2023، بمغادرة قطاع غزة إلى الديار الحجازية عبر معبر رفح البري البري، لأداء فريضة الحج 1444هـ/ 2023م.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين اليوم 500 حاج وحاجة، ومن المقرر أن تستكمل مغادرتهم خلال اليوم، إذ سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وصباح يوم الجمعة الماضي غادر إلى الديار الحجازية، (550 حاجاً وحاجة) من أسر الأسرى و والشهداء الذين قد امضوا أكثر من 22 عاما داخل سجون الاحتلال من مختلف محافظات الضفة والقدس ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين.

وكان في وداعهم ممثلون عن وزارة الأوقاف وهيئة شؤون الأسرى ونادي الاسير في محافظة أريحا والاغوار.

وقدمت الجهات المختصة كامل التسهيلات للحجاج من ذوي الأسرى والشهداء، بتوجيهات من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.











