أفضل طريقة لحفظ لحوم الأضاحي بعد الذبح- طريقة حفظ لحوم الأضاحي بطريقة صحيحة مكتوبة خطوة بخطوة، يقترب عيد الأضحى المبارك 1444 هـ من القدوم، إذ يستعد الملايين من المسلمين لاستقبال عيد الأضحى المبارك بذبح الأضاحي التي تبدأ بعد صلاة العيد مباشرة وتستمر حتى عصر اليوم الرابع مع أيام العيد، وفي هذا الصدد يتساءل مئات الآلاف من الناس عن كيفية حظ لحمة الأضاحي بعد الذبح لاسيما في منطقة استثنائيو ك قطاع غزة التي تفصل عنها الكهرباء بحد أدنى 8 ساعات متواصلة يومياً.

طريقة تخزين لحوم الأضاحي في الثلاجة 2023

طريقة تخزين لحوم الأضاحي في الثلاجة 2023، أهالي قطاع غزة خاصة شريحة الفقراء منهم ينتظرون قرب عيد الأضحى المبارك حتى يستلموا ما تيسر من لحوم الأضاحي من المضحين، لكن بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي فهم يبحثون عن طريقة سليمة وصحيحة لحفظ لحوم الأضاحي في الثلاجات خاصة وأنهم يستلمون أكثر من الكمية المتاحة للوجبة الواحدة، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، طريقة حفظ لحوم الأضاحي في غزة خطوة بخطوة بطريقة صحيحة.

طريقة صحيحة لحفظ لحوم الأضاحي 2023 فيديو

طريقة صحيحة لحفظ لحوم الأضاحي 2023 فيديو، يبحث الفلسطينيون خاصة أهال قطاع غزة عن كيفية وآلية حفظ لحوم الأضاحي بعد الذبح في الثلاجة بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي في القطاع المحاصر، وفي هذا الصدد تؤكد دكتورة مي تاج الدين، استشارية سلامة الأغذية، على ضرورة تقطيع اللحم قطع صغيرة ووضعها في مكان نظيف وجيد التهوية وغير مكدسة فوق بعضها، كما يفضل وضعها في مكان به وسيلة تبريد سواء مروحة أو جهاز تكييف لمدة من ساعة إلى 3 ساعات على الأقل، مضيفة أن أهمية هذه الخطوة ترجع إلى أن اللحم يحتفظ بدرجة جسم الحيوان بعد الذبح وهذا ما يجعلنا نشعر بأنها ساخنة وبالتالي وضعها فوق بعضها يعرضها للتعفن.

كيف نحفظ لحوم الأضاحي لمدة طويلة

كيف نحفظ لحوم الأضاحي لمدة طويلة، يحل عيد الأضحى المبارك 1444 يوم الأربعاء المقبل 28 يونيو 2023، وفي هذا اليوم يذبح المضحين ذبائحهم ويوزعونها على الأقارب والأهل والجيران والأصدقاء والفقراء، ويبحث الناس عن أفضل طريقة لحفظ لحوم الأضاحي بعد الذبح لمدة طويلة وسنوافيكم بخطوات حفظ اللحوم، ضبط درجة الحرارة، اللحم على رف الثلاجة، اللحم في المجمد، تكرار تجميد اللحم وذوبانه، فك تجميد الثلاجة، إلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: أفضل طريقة لحفظ لحوم الأضاحي بعد الذبح- طريقة حفظ لحوم الأضاحي بطريقة صحيحة مكتوبة خطوة بخطوة.