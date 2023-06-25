مقاومون يطلقون النار اتجاه جيش الاحتلال قرب نابلس وقواته تُجري عملية تمشيط

أطلق مقاومون فلسطينيون، اليوم الاحد، النار باتجاه قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا النار من مركبة مسرعة باتجاه قوة عسكرية تابعة للاحتلال على أحد المفترقات، بالقرب من بؤرة سيلا الاستيطانية.

وحتى الآن، لم يشر الاعلام العبري، عن وقوع إصابات جراء هذا الاستهداف.

وقالت القناة 12 العبرية ان "الجيش الإسرائيلي" يجري عمليات تمشيط قرب نابلس، في أعقاب إطلاق نار من مركبة مسرعة تجاه قوة من الجيش.

وأوضحت القناة ان قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات ويغلق مداخل بعض القرى جنوب نابلس بعد عملية إطلاق النار.