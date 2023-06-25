سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الاحد 25-6-2023 ، وعمل فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر الأسعار الجديدة الخاصة بهذه الأسعار التي تتحدث عن هذه المعدن الأصفر الثمين في تعاملات الفورية ونطلب من حضراتكم الان في المواصلة في متابعة ما يلي من المعلومات الجديدة .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد 25-6-2023

وبعد هذه المقدمة سوف تتعرفون على السعر الجديد الخاص بهذا المعدن ( الذهب ) ويترتب عليكم فيما بعد ذلك من الاستمرار بمتابعة ما يلي .

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الأسعار الجديدة ، حيث جاءت على النحو الآتي: سعر الذهب في دمشق اليوم عيار 21 ، شراء: 472,000، ومبيع: 477,000 ووصل في الإغلاق السابق عند : 477,000 ليرة.

سعر الذهب في حلب عيار 21 اليوم ، شراء: 472,000 ، مبيع: 477,000 كما ووصل في الإغلاق السابق عند: 477,000 ليرة .

سعر الذهب في ادلب عيار 21 اليوم ، شراء: 468,000 ، مبيع: 471,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند ، 471,000 ليرة .

سعر الذهب في الحسكة عيار 21 اليوم ، شراء: 474,000 ، مبيع: 477,000 ، ووصل في الإغلاق السابق عند: 477,000 ليرة.

ونريد ان ننوه إلى هذه الاسعار تختلف من محال لآخر باختلاف نسبي.

سعر الذهب في سوريا عيار 21

سعر الذهب في سوريا اليوم

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 556,571 وشراء 555,429 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 510,190 وشراء 509,143 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 487,000 وشراء 486,000 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 417,429 وشراء 416,571 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 324,667 وشراء 324,000 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 278,286 وشراء 277,714 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 17,309,371 وشراء 17,273,829 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 3,896,000 وشراء 3,888,000 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 556,571,429 وشراء 555,428,571 ليرة .

في نهاية المقالة التي شرح من خلالها تفاصيل سعر الذهب في سوريا عيار 21 و18 للبيع والشراء اليوم الاحد 25-6-2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .