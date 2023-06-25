موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وزارة التنمية الاجتماعية اخبار الشؤون الاجتماعية، أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك لعام 1444 هـ/ 2023، وهو ما يعني زيادة المصروفات والالتزامات للأسر في قطاع غزة، وفلسطين بشكل عام، فهي مصروفات ثقيلة على كاهل معظم أهالي قطاع غزة المحاصر منذ 16 عاماً على التوالي، خاصة المتعطلين عن العمل الذين لا مصدر دخل لهم، مثل مستفيدو الشؤون الاجتماعية وغيرهم من الفئات التي تصنف الأشد فقراً في قطاع غزة.

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة

متى صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة، يترقب الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، اعلان وزارة المالية في رام الله بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية عن موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة المحتلة، خاصة أن عيد الأضحى بات على الأبواب، فلم يتبقى له سوى ثلاثة أيام على قدومه رسميا لدى المسلمين لذلك يأمل مستفيدو الشؤون الاجتماعية أن تعلن اليوم وزارة المالية عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية.

ما موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة

ما موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة، يستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية ما يقارب من 120 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، منها أكثر من 80 ألفاً من أهالي القطاع الذين يعانون من مرارة الحصار الإسرائيلي المتواصل فهؤلاء المستفيدون يحصل في العادة على مبالغ تتراوح من 750 شيكلا وتصل إلى 1800 شيكل كل ثلاثة شهور، قبل أن تلجأ وزارة التنمية الاجتماعية إلى تقليص عدد الدفعات المستحقة بذريعة الأزمة المالية التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية.

متى صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة شهر 6 2023

متى صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة شهر 6 2023، لم تحدد وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية من تحديد موعد رسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة، إذ زادت التساؤلات عن هذا الأمر لاسيما مع العد التنازلي لقدوم عيد الأضحى المبارك 1444/ 2023، وستوافيكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بتفاصيل ومستجدات موعد وآلية صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية فور صدورها من الجهات ذات العلاقة.