قتلت القوات المسلحة الروسية نحو خمسين جنديا أوكرانيا خلال صدها لهجمات للجيش الأوكراني على محوري جنوبد دونيتسك وزابوروجيه.

وأعلن متحدث قوات "فوستوك" الروسية أوليغ تشيخوف، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، أن وحدات متقدمة من تجمع قوات فوستوك صدت هجمات قوات كييف في هذين المحورين.

وأشارت المتحدث، تشيخوف، أنه "تم تدمير خلال صد الهجوم، دبابة ومدرعات وقوة بشرية من القوات الاوكرانية، ما أدى تراجعها".

كما ودمر سلاح الجو عربات مدرعة وتجمعات لقوات كييف في منطقة نسكوتشني، لافتًا إلى أن مدفعية قواته دمرت على محور زابوروجيه شاحنة تقل مجموعة تابعة لقوات كييف في منطقة نوفودانيلوفكا.

كما وتم تدمير طاقم هاون في منطقة مالايا توكماتشكا، ومدفع هاوتزر "مستا-بي في منطقة بيلوجوري، ومدفع هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع في منطقة نوفوسيلوفكا.