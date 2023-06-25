باكستان تتهم الهند بقتل مدنيين اثنين في كشمير

قتل شخصان وأصيب آخر إثر هجوم شنته القوات الهندية على قطاع ساتوال في منطقة كشمير المتنازع عليها، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن "الحادث الذي وقع في 24 يونيو 2023 أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر"، مضيفة: أن "مثل هذه الأعمال التي لا معنى لها تشكل انتهاكا واضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وذكر البيان أن القائم بالأعمال الهندي اُستدعي إلى وزارة الخارجية الباكستانية يوم أمس السبت، وأعربت باكستان عن احتجاجها الشديد على الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "تم حث الجانب الهندي على احترام تفاهم وقف إطلاق النار والتحقيق في الحادث والحفاظ على السلام على طول خط السيطرة".

تشد العلاقات بين الهند وباكستان توترات بسبب النزاعات الإقليمية والأعمال العدائية عبر الحدود في منطقة كشمير المتنازع عليها.

خاضت باكستان والهند عدة حروب حول كشمير منذ عام 1947، ووصلت التوترات إلى الحضيض في عام 2019 بعد أن جردت الحكومة الهندية ولاية جامو وكشمير من وضعها الخاص وقسمتها إلى منطقتين اتحاديتين.

تسيطر الهند على الجزء الجنوبي من منطقة كشمير، بينما تسيطر باكستان والصين على الأجزاء الشمالية الغربية والشمالية الشرقية على التوالي.