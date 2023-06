بالفيديو مُلاكم جزائري يتعرض لضربة قاضية قوية!

ألحق التايلاندي سوبرليك كياتمو هزيمة ساحقة بالجزائري نبيل عنان في النزال الذي جمعهما بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن دورة "ONE Friday Fights 22" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وتمكن سوبرليك كياتمو (27 عاماً) من الفوز على المقاتل نبيل عنان في الجولة الأولى بالضربة القاضية.

ونبيل عنان من مواليد 30 أبريل 2004، من أب فرنسي جزائري وأم تايلاندية، وهو بطل العالم السابق للشباب بالملاكمة التايلاندية "مواي تاي - IFMA".

بدأ ممارسة فنون الدفاع عن النفس في سن السابعة مع التايكوندو والكاراتيه، والملاكمة التايلاندية "مواي تاي" في سن الـ11 في معسكر بيتشرونجروانج.

