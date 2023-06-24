كم سعر غرام الذهب في السعودية اليوم الأحد 25_6_2023

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد ٢٥-٦-٢٠٢٣، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الاخبارية اسعار الذهب في السعودية بتعاملات صباح اليوم الاحد، حيث سجل سعر الذهب اليوم في السعودية، ارتفاعًا طفيفًا في مستهل الإجازة الرسمية للأسواق العالمية.

ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر الذهب في السعودية عيار 24، نحو 231.49 ريال (61.73 دولار) بحسب منصة ."goldprice"، كما سجل سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 202.55 ريال (54.01 دولار)، وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 173.61 ريال (46.30 دولار).

وأغلقت الأسواق العالمية أمس الجمعة على انخفاض في الذهب بلمعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1911.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4% خلال الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1921.20 دولار، وارتفع مؤشر الدولار متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.1238 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 919.23 دولار، كما نزل البلاديوم 0.3% إلى 1280.14 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2019 في الجلسة السابقة.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مع المصنعية

وبلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية 248.27 ريال لعيار 22 وفقا لمنصة "goldprice"، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 239.01 ريال، وبلغ متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 232.64 ريال سعودي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية المستعمل

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم المستعمل من عيار 22 نحو 207.20 ريال، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 197.55 ريال، وبلغ متوسط السعر لعيار 18 نحو 168.61 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج في المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولاً إلى كيلوغرام.

حقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو 2379.68 ريال سعودي (634.58) دولار، وسجل سعر السبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 4726.94 ريال سعودي (1260.25) دولار.

بينما بلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية 11736.34 ألف ريال سعودي (3129.69) دولار، سجل سعر سبيكة الذهب زنة 1كيلوغرام نحو 233.106 ألف ريال سعودي (62.161) دولار، كما بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 7031.33 ريال سعودي (1875.02) دولار والأوقية هي مقياس للذهب تعادل 31.3 غرام من الذهب