راصد جوي يوضح حالة الطقس في فلسطين يوم وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي أن الحر الصيفي المعتاد يختلف عن موجات الحر التي تكون فيها الحرارة شديدة أكثر من المعدلات الطبيعية.

وأوضح العلامي أن يوم وقفة عرفة وأيام العيد ستكون الأجواء صيفية ضمن المعدلات المعتادة، مقبولة نهاراً ومنعشة وعليلة ليلا.

ووفقا للأرصاد الجوية، فيكون الجو غدا الأحد حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الإثنين، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو حاراً نسبياً إلى حار ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.