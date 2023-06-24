خارجية الاحتلال تدرس تحذير المستوطنين من السفر الى روسيا

تفكر إسرائيل في إصدار تحذير سفر لروسيا، على خلفية الأحداث الجارية هناك.

وذكرت وسائل اعلام عبرية بأن وزارة خارجية الاحتلال تتابع تطورات اليوم الأخير في روسيا وهي على اتصال منتظم مع السفارة الإسرائيلية في موسكو والقنصلية العامة في سانت بطرسبرغ.

وتدرس وزارة الخارجية إصدار تحذير سفر للإسرائيليين الذين ينوون السفر إلى روسيا أو الموجودين هناك.

وبتوجيه من وزير الخارجية إيلي كوهين، تم إجراء تقييم للوضع هذا المساء بقيادة المدير العام للوزارة رونان ليفي.

وحضر تقييم الوضع المسؤولين المعنيين في وزارة الخارجية، والبعثات الإسرائيلية في روسيا، ووزارة الأمن والشاباك.

وبتقييم الوضع، تقرر إرسال تعزيزات قنصلية إلى موسكو وسانت بطرسبرغ في الأيام المقبلة وفقًا للزيادة المتوقعة في الطلب على وثائق السفر. في هذه المرحلة لا يوجد توجيه لإجلاء الدبلوماسيين وعائلاتهم.