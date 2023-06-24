هل قررت السلطة صرف رواتب موظفيها عن شهر6 غداً الأحد؟

توقعت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم السبت24/6/2023م، أن تصرف السلطة الفلسطينية يوم غدٍ الأحد 25يونيو2023 رواتب موظفيها عن شهر 6.

ورجحت المصادر، أن تعلن وزارة المالية الفلسطينية صباح يوم غدٍ الأحد صرف رواتب في نفس اليوم وفق آلية الصرف الشهرية المتبعة.

وبشأن النسبة المتوقعة، بينت أن نسبة الصرف ستكون 85% وحد أدنى 2000شيكل، دون صرف مستحقات.

يذكر أن وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، أكد أن وزارته تبذل جهوداً كبيرة لصرف رواتب الموظفين وكذلك مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل عيد الأضحى المبارك.