من باكستان الى السعودية.. شاب يصل الى مكة سيرا على الأقدام لأداء مناسك الحج

متحديًا الظروف التي واجهته، وصل الشاب عثمان أرشد لمكة المكرمة لأداء مناسك الحاج، قادمًا من بلاده سيرًا على قدميه.

بدأ رحلته في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وقطع مسافة 5400 كم، خلالها زار عددا من الدول، منها إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرًا المملكة العربية السعودية.

ووصل "أرشد" إلى وجهته خلال 6 أشهر، رغم عدد من الظروف التي كانت كفيلة بإعاقة تحقيق هدفه، منها على سبيل المثال لا الحصر التقلبات الجوية، والسير في طرق وعرة.

يقول الشاب الباكستاني: "في البداية أحبطني كثير من الناس، قائلين إنني لن أتمكن من تحقيق ذلك، لكنني تجاهلت كل التعليقات، وحملت طاقتي الإيجابية معي في رحلتي".

وجه "أرشد" رسالة، مفادها: "إذا كنت تريد فعل أي شيء فقط، ثق بنفسك وفكر دائمًا بشكل إيجابي، وسيساعدك الله في إكمال أي رحلة تريد القيام بها".