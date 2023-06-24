قوات "فاغنر" توافق على وقف تحركاتها بوساطة بيلاروسيا

تواصل قوات مجموعة "فاغنر" تقدمها في روسيا باتجاه العاصمة موسكو، وذلك بعدما تعهدت المجموعة شبه العسكرية الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية.

وأكد قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، أنه سيطر على مقر الجيش الروسي في روستوف في جنوب روسيا من دون إطلاق نار، وقال إنه يحظى بتأييد سكانها.

وفي رسالة صوتية، قال بريغوجين الذي اتهمه الرئيس فلاديمير بوتين "بالخيانة"، "لماذا نحظى بتأييد البلاد؟ لأننا نشق مسيرة من أجل العدالة". وأضاف "دخلنا روستوف وبدون اطلاق رصاصة واحدة سيطرنا على مبنى المقر العام" للجيش.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين ما زال يعمل من مكتبه في العاصمة الروسية رغم التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة "فاغنر".

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن "الرئيس يعمل من الكرملين"، وفق ما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي، وذلك ردا على سؤال بشأن معلومات تمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن بوتين غادر موسكو بسبب التمرد.