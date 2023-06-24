"أليجري" مدرباً في الدوري السعودي بدءًا من الموسم المقبل.

أفاد تقرير صحفي، اليوم السبت24/6/2023م، بأن الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، اقترب من الانتقال للعمل في الدوري السعودي، بدءًا من الموسم المقبل.



وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن الهلال وأليجري، توصلا لاتفاق نهائي، بشأن قيادة النادي السعودي، خلفا للمدرب الأرجنتيني السابق رامون دياز.



وأضاف التقرير، أن الهلال قدم عرضًا لأليجري تبلغ قيمته حوالي 30 مليون يورو في الموسم، ولمدة 3 مواسم (حتى 2026).



وأشار التقرير، إلى أن أليجري متحمس لفكرة التدريب في الدوري السعودي، في ظل الراتب الفلكي المعروض عليه.



ويمتد عقد أليجري مع يوفنتوس حتى يونيو/حزيران 2025، إلا أن البيانكونيري منفتح على فكرة فسخ التعاقد معه بالتراضي خلال الصيف الحالي.

وكان الهلال قد أعلن رحيل مدربه السابق رامون دياز، بعد حلول الزعيم في المركز الثالث بالدوري السعودي وخسارته لقب دوري أبطال آسيا في النهائي أمام أوراو ريد دايموندز الياباني.