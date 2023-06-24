إصابة جندي "إسرائيلي" خلال المواجهات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله

أصيب مساء اليوم السبت 24/6/2023، أحد جنود الاحتلال "الإسرائيلي" خلال المواجهات في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بالضفة المحتلة.

واندلعت مواجهات عنيفة، بعد أن أحرق مستوطنون منازل ومركبات خلال عدوانهم المتواصل على قرية أم صفا، شمال رام الله، بحماية من قوات الاحتلال، حيث هاجموا أم صفا واعتدوا على منازل المواطنين وأطلقوا الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، وأحرقوا عدة منازل ومركبات.

وأغلقت قوات الاحتلال طريق قرى غرب رام الله قرب دوار روابي، ومنعت المواطنين من الوصول إلى مدينة رام الله او العودة منها إلى تلك القرى.