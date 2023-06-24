أفضل دعاء يوم عرفة 2023 – أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2023- يعتبر يوم عرفة يوم عظيم، حيث يتجلى الله فيه لعباده، ويكمل الحجاج حجهم بهذا اليوم، ويوم عرفة 2023 سيكون التاسع من ذي الحجة، وهو أحد الأحداث الدينية التي ينتظرها المسلمون حول العالم كل عام. يزداد البحث عن موعد بدء وانتهاء يوم عرفة كل ساعة، ويتساءل الناس عن الأعمال الحسنة المستحبة في هذا اليوم، وحكم الصيام في يوم عرفة 2023 مع اقتراب الأيام العشرة الأوائل من ذي الحجة. ويسأل الناس عن أفضل الأدعية ليوم عرفة 2023- أفضل دعاء يوم عرفة 2023 – أفضل الأعمال المستحبة في يوم عرفة 2023

موعد بداية يوم عرفة 2023

في يوم عرفة عام 2023، يتم التأكيد على أهمية الدعاء ومزيد من الفضائل الدينية، والأعمال المستحبة، والتي تم الإشارة إليها في القرآن والسنة. هذه المعلومات مأخوذة من أرشيف الأحداث.

يحدث يوم عرفة في التاسع من الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وبحسب الأبحاث الفلكية الوطنية، ستبدأ هذه الأيام في الاثنين الثامن عشر من يونيو 2023. يتم الاحتفال بيوم عرفة لهذا العام 1444 هجرية، في 27 يونيو 2023، حيث يستمر يوم عرفة من شروق الشمس حتى صلاة المغرب، وفقًا للإعلان من دائرة الإفتاء المصرية.

فضل يوم عرفة 2023

يعتبر يوم عرفة بمثابة يوم عظيم، فذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصومه باستمرار، وقال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ»، كما جاء في حديث مسلم.

تتعلق فضائل يوم عرفة بحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

يتناول هذا المقال فضائل يوم عرفة الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العديد من المناسبات. فهو يومٌ عظيمٌ في الإسلام، حيث يعتبر يوماً للتوبة والاستغفار ويزيد فيه الأجر والثواب. وفي هذا اليوم، يزحف الملايين من المسلمين إلى جبل عرفة في السعودية لأداء فريضة الحج والوقوف بعرفات، وهي أحد أهم أركان الحج.

وقالت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو اليوم الذي ينزل فيه الله سبحانه وتعالى ملائكته ويعتق رقاب عباده من النار. صح حديث الجابر بن عبدالله رضي الله عنه المرفوع، الذي نقله ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأبو يعلى اليوم العرفة هو الأفضل عند الله وينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض، فيقول (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينـزل الله تعالى إلى سماء الدنيا، فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً ضاجِّين، جاؤوا من كل فج عميق، يرجون رحمتي، ولم يروا عقابي، فلم يُرَ يوماً أكثر عتقاً من النار، من يوم عرفة.

الأعمال المستحبة بيوم عرفة

يُنْصَحُ بِالاقْتِرَابِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فِي يَوْمِ عَرَفَةَ بِالأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَالطَّاعَاتِ، وَمِنْهَا الصَّوْمُ؛ حِيثُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ هَذَا الْيَوْمَ بِاِسْتِمْرَارٍ، وَقَالَ إِنَّ صِيَامَ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاَةِ وَالسَّلَامِ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، أخرجه مسلم.

ما هو فضل صيام يوم عرفة 2023؟

ينصح بالصوم في يوم عرفة عام 2023 وفق توجيهات دار الإفتاء المصرية، ويعد هذا الصيام مستحباً للمسلمين الذين ليسوا حجاجاً. هناك تحديداً تنصيص في الدين الإسلامي ينص على كراهية صوم يوم عرفة للحاج إذا كان هذا الصوم يجعله غير قادر على الوقوف في جبل عرفة. وقد روى النسائي عن حفصة رضي الله عنها قَالَتْ، «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ». لذلك، يمكن الاستنتاج أن الصيام في يوم عرفة من الأعمال المستحبة والمرغوبة للمسلمين غير الحجاج، ولكنه مكروه للحجاج الذين يضعفه.

دعاء يوم عرفة عن الرسول صلى الله عليه وءاله وسلم

في يوم عرفة 2023، تستحب أن تكرر الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصلاة والسلام، والذي يقول “أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» موطأ مالك.

أفضل دعاء يوم عرفة مستجاب

وفقًا لما ورد عن الرسول عليه وءاله، هناك أدعية مأثورة ليوم عرفة التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي، وليس هناك شك في أن دعاء الرسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم هو الأفضل والأكثر استجابة في يوم عرفة. أحد الأدعية المستحسنة ليوم عرفة هي:

عن رسول الله صل الله عليه وءاله وسلم«اللهم في يوم عرفة قربنا إليك، ولا تجعل في قلوبنا إلا إياك، وارزقنا من يد حبيبنا شربة هنيئة، وارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم ارزقنا رؤية سيدنا محمد، اللهم ارزقنا رؤية وجهك الكريم ومتعنا بالنظر إليك، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم ارزقنا البركة في كل شيء، سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين».

ينصح بترديد الدعاء التالي في يوم عرفة الموافق لعام 2023 «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، لك والملك، لا شريك لك».

دعاء يوم عرفة مستجاب «اللهم في يوم عرفة في هذه الساعة المباركة اغفر لنا واعف عنا وعن أهل عرفات واكتبنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا».

دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

يمكن أيضًا أن نقول دعاء مفاتيح الجنان في يوم عرفة، وهو من أفضل الأدعية التي يمكن أن نقولها في ذلك اليوم في عام 2023. صيغة هذا الدعاء هي “يا مفتاح الجنان”، وهو عبارة عن دعاء قصير يمكن تكراره.

يُعدّ دعاء يوم عرفة مفتاحًا للجنة «اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربّ تراثي، اللهمّ إنّي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصّدر وشتات الأمر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ ما تجيء به الرّيح».

يأتي دعاء يوم عرفة كمفتاح للجنان، «اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير، والمستغيث المستجير، والوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وذلّ لك جسمه، ورَغِم لك أنفه».