بماذا شعر طاقم الغواصة تيتان قبل وفاتهم..؟

أوضح عضو في كلية الحرب الأمريكية، لشبكة "سي أن أن" ما يرجح أن يكون حدث للغواصة "تيتان" المنكوبة، التي كانت تقل طاقما صغيرا من خمسة أشخاص لاستكشاف حطام سفينة "تايتانك".

ونقلت الشبكة عن أندرو نوريس قوله إن الضغط على الغواصة يمثل ثلاثة أطنان من الضغط لكل بوصة مربعة، أي بوزن مبنى إمباير ستيت، وهو حجم هائل من الضغط على هيكل الغواصة.

ولفت إلى أنه إذا دخل أي جزيء مخترقا الغواصة، فإن طاقمها سيموت فورا حتى دون أن يعلم ما الذي يحدث.

وأكد أنه مع الضغط الهائل في قاع المحيط، فإن الانفجار الداخلي يحدث في جزء من جزء من الألف من الثانية.

وانتهت أعمال البحث عن الغواصة في شمال المحيط الأطلسي قرب حطام "تايتانك" الخميس، بإعلان الشركة المشغلة تعرضها لـ"انفجار داخلي كارثي" أودى بركابها الخمسة.

وقالت شركة "أوشنغيت" في بيان: "نعتقد الآن أن رئيسنا ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان وهاميش هاردينغ وبول-هنري نارغوليه ماتوا للأسف".

من جانبه، أكد خفر السواحل الأمريكي أن حطام الغواصة الذي تم العثور عليه يظهر أنها تعرضت لـ"انفجار داخلي كارثي".

وأعرب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن "دعم وتعازي" الحكومة لأهالي الراحلين.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أعلن سابقا عبر "تويتر" أنه تم تحديد "موقع حطام.. في منطقة البحث بواسطة مركبة يتم التحكم فيها عن بُعد بالقرب من تايتانك"، سفينة الرحلات الشهيرة التي غرقت منذ 111 عامًا في مياه الولايات المتحدة وكندا.

والغواصة تشغلها شركة "أوشنغيت إكسبيديشن" الأمريكية الخاصة لأغراض الاستطلاع السياحي، وقد فقدت منذ الأحد، وتتمتع نظريا بقدرة على الغوص لمدة 96 ساعة.

أثار الإعلان الأربعاء عن سماع صوت تحت الماء عبر طائرات استطلاع كندية، الآمال في إنقاذ الركاب، وأدى إلى توجيه أسطول متعدد الجنسيات من عناصر وآليات الإنقاذ إلى مكان الحادث، رغم عدم تحديد مصدر الصوت.