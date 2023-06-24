الكشف عن الموعد الرسمي ونسبة صرف رواتب موظفي السلطة (المتقاعدين ) عن شهر 6 (يونيو) 2023

كشفت مصادر في وزارة المالية التابعة للسلطة في رام الله ، اليوم السبت 24-6-2023، عن موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر 6 يونيو الجديدة .

وقالت المصادر، إن "صرف رواتب المتقاعدين العسكريين قبل عيد الاضحى بنفس النسبة 85 بالمئة بحد أدنى 2000 شيقل.

وأشارت إلى أن للموظفين لا يوجد مستحقات، بينما سيتم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين كاملة دون أي خصومات.

حيث من المتوقع أن يتم صرف رواتب الموظفين ( السلطة ) يومي الاحد أو الاثنين المقبلين .

وعادة ما يتم صرف هذه الرواتب على البنوك قبل صرفها على الصراف الآلي .

ويصادف يوم الأربعاء المقبل 28-6-2023 ، اليوم الأول لعيد الاضحى المبارك ، وتبدأ الاجازة من صباح يوم الثلاثاء 27-6-2023 حتى مساء يوم السبت 1-7-2023 .



