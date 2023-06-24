أسهل طريقة عمل كباب لحم العجل والخروف بالبيت في عيد الاضحى 2023

طريقة عمل كباب لحم العجل والخروف بالبيت في عيد الاضحى 2023 ، وفي هذه الأوقات التي تسبق موعد العيد بأيام معدودة يبحث الالاف من الأشخاص عبر محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على التفاصيل الكاملة على طريقة اعداد هذه الوجبة المشهورة في العيد لأن المسلمين يضحون بالهدى والاضاحي .

وسارع فريق فلسطين اليوم الإخبارية في اعداد هذه المقالة التي تحمل في طياتها خطوات عمل كباب لحم العجل والخروف بالبيت في العيد وهي تعد ضمن سلسلة مقالات عدة نقوم في اعدادها بشكل يومي عن مواضيع هذه المناسبة الدينية وفيما يلي باقي التفاصيل :

مقادير عمل كباب لحم

ولقد وضعنا لكم في هذه السطور التي جاءت بعد هذه المقدمة على الفور في وضع مقادير عمل كباب لحم وهو التالي .

أولا: كيلو من اللحم المفروم.

ثانيا: كوب كبير من البقدونس المفروم.

ثالثا: ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رابعا: ملعقة صغيرة من الملح.

خامسا: نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

سادسا:100 جرام من الصنوبر.

وبعد أن تعرفتم على مقادير وضعنا لكم بعدها ابرز خطوات عمل هذه الوجبة اللذيذة وعن الخطوات فهو التالي.

طريقة عمل كباب لحم

خطوات عمل كباب لحم

ويمكن لكم الان التعرف على خطوات عمل كباب لحم وهو التالي: وفي الخطوة الأولى ، قم بعجن اللحم المفروم مع البقدونس المفروم وتخلط جيدا.

ثانيا: وبعد الخطوة الثانية ، قم يتبل بالملح والفلفل الأسود والبهارات، وتقليب وعجن جميع المكونات حتى تتداخل مع اللحم المفروم.

ثالثا: وبعد ان اتمام الخطوتين السابقتين قم بوضع اللحم المفروم على الأسياخ مع الضغط عليها ونكرر حتى ننتهى من كمية اللحم.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة من خطوات عمل كباب لحم في البيت ، قم بشوى الكباب على شواية الفحم حتى تمام النضج.

خامسا: وفي الخطوة الأخيرة ، من اعداد هذه الوجبة ، يترتب عليكم وضع الكباب في طبق التقديم ويقدم إلى جانب طبق من السلطة والخبز الشامى وبالهناء والشفاء.

ونريد ان ننوه إلى عدم الإكثار من تناول اللحوم في أيام العيد لا سيما أصحاب الامراض المزمنة خشية من تعرضكم لوعكة صحية .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول طريقة عمل كباب لحم عجل في البيت بعيد الاضحى 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .