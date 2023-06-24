الصحة تدين جريمة اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف تقل مريضاً قرب رام الله

أدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت 24/6/2023، جريمة اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف تقل مريضاً قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله، بالضفة المحتلة.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن سيارة إسعاف تابعة لمركز طوارئ شهداء بني زيد الغربية الطبي التابع لمديرة صحة رام الله والبيرة تعرضت، ظهر اليوم السبت، لرشق بالحجارة من قبل المستوطنين بالقرب من قرية أم صفا، وذلك أثناء نقلها لمريض من المركز في بيت ريما إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن هذا الاعتداء أسفر عن إصابة سائق الإسعاف بجروح ورضوض، فيما نجا المريض بأعجوبة ولم يصب بأذى، مشيرة إلى أن عناية الله حالت دون انقلاب سيارة الإسعاف.

وطالبت وزيرة الصحة المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية وأبناء شعبنا من إرهاب المستوطنين المتواصل، والذي يتم تحت عطاء من جيش الاحتلال.