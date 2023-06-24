هل يؤثر التوقيت الصيفي على الصحة؟.. طبيبة تجيب

أوضحت طبيبة الأعصاب الروسية، يكاترينا ديميانوفسكايا، أن عودة روسيا المحتملة إلى التوقيت الصيفي، لن يكون لها أي تأثير على صحة المواطنين.

وقالت في حديث لصحيفة (Gazeta.Ru) بالنسبة للمواطنين الذين يتبعون نظاما صارما للغاية، وينامون أقل من 7-8 ساعات في اليوم، أو على العكس من ذلك، لا يمتثلون لنظام النوم واليقظة.

وأشارت الطبيبة، إلى أنه يمكن أن يسبب الانتقال إلى التوقيت الجديد عدم التزامن والإصابة بمتلازمة عدم تطابق إيقاع اليوم مع إيقاع جسم الإنسان نفسه ( ظاهرة جيت لاغ).

من جانبه، قال طبيب الروسي للأمراض الباطنية أندريه كوندراخين: "إن جسم الإنسان الذي يعمل بشكل طبيعي لا ينبغي أن يواجه أي مشاكل بسبب الانتقال إلى التوقيت الجديد في فصل الصيف أو الشتاء".

فيما قال أخصائي النوم ألكسندر كالينكين: "إن المناقشة المستمرة لضرورة الانتقال إلى التوقيت الصيفي تشير إلى أن الناس ليس لديهم الاجماع على هذه المسألة، ولا توجد بيانات علمية يمكن أن تحدد جدوى مثل هذا القرار".